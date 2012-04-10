Київ, 10 квітня. УНІАН. Голосіївська районна влада обіцяє до кінця травня створити міні-сквери в усіх мікрорайонах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Голосіївської РДА, про це заявив голова райдержадміністрації Олександр Незнал.

"Ми прислухались до побажань голосіївців та створили в мікрорайонах місця для відпочинку. Відтепер і люди похилого віку, і мами з дітьми матимуть можливість більше часу проводити на свіжому повітрі. Наша ініціатива по створенню міні-скверів була схвально сприйнята голосіївською громадою, тому до кінця травня такі міні-сквери з’являться в усіх мікрорайонах Голосієва", - сказав О. Незнал.