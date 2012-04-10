- Якщо пенсіонер мешкає у Київській області, він зможе користуватися безкоштовним проїздом в метрополітені після запровадження "Картки киянина"? Або киянин без "Картки киянина"?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко:

- Якщо людина зараз за державними пільгами має право безкоштовного проїзду, звісно, вона зможе їздити і далі безкоштовно. Ми надавали додаткову пільгу тільки киянам, тому що Київрада і київська влада не може надавати пільги мешканцям інших міст.

Щодо киянина-пільговика — теж, якщо це пільга, надана державою, то він і надалі користуватиметься нею в метрополітені або в будь-якому міському транспорті за пред’явленням свого посвідчення, тому що, згідно з законодавством, пенсійне посвідчення надає право безкоштовного проїзду. Якщо ця пільга надана саме за рішенням місцевої ради, то до 1 січня 2013 року кияни зможуть користуватися і карткою, і посвідченням паралельно.