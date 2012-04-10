Ляшко боротиметься з Кличко
За посаду мера столиці
Київ. 10 квітня. УНІАН. Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Радикальної партії.
"Найкрасивіше місто світу заслуговує на радикальні зміни, тому я йду в мери Києва. – сказав О.Ляшко. - І я певен, що ми здобудемо перемогу за підтримки Господа Бога і киян, які хочуть краще майбутнє для себе, для своїх дітей та внуків".
Він вважає недоцільним підтримувати Олександра Попова, бо «він представляє нинішню владу - Партію регіонів, а Кличко не розуміє проблеми людей».
"Я буду балотуватися на посаду Київського міського голови, щоб у громадян була реальна альтернатива, - пояснює народний депутат. - Більше того, я веду до Київради фракцію РПЛ (Радикальної партії Ляшка) - молодих дівчат і хлопців, здатних підняти з колін Київ і Україну".
О.Ляшко стверджує, що зробить Київ столицею світу, а Дубай, Нью-Йорк, Лондон, Париж і Москва не встигатимуть за темпами розвитку української столиці.