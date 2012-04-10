Київський річковий порт поверне державі 11 суден
12:10, 10 квітня 2012Київ
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За рішенням суду
Київ. 10 квітня. УНІАН. За сприяння прокуратури Києва Міністерству інфраструктури України повернуто 11 річкових суден.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Зокрема, Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці та визнав право власності держави в особі Міністерства інфраструктури України на 11 річкових суден, які незаконно приватизовані ПАТ «Київський річковий порт».
Апеляційний суд Києва у свою чергу погодився з обґрунтованими доводами прокуратури та відхилив апеляційну скаргу товариства.
Згідно з рішенням суду, ПАТ «Київський річковий порт» зобов’язано повернути державі 11 буксирів, теплоходів та барж.
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