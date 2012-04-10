Київський річковий порт поверне державі 11 суден

Київ. 10 квітня. УНІАН. За сприяння прокуратури Києва Міністерству інфраструктури України повернуто 11 річкових суден.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці та визнав право власності держави в особі Міністерства інфраструктури України на 11 річкових суден, які незаконно приватизовані ПАТ «Київський річковий порт».

Апеляційний суд Києва у свою чергу погодився з обґрунтованими доводами прокуратури та відхилив апеляційну скаргу товариства.

Згідно з рішенням суду, ПАТ «Київський річковий порт» зобов’язано повернути державі 11 буксирів, теплоходів та барж.