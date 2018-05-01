Киян на вулицю веде любов до чистоти і до порядку

Кияни давно звикли, що весна в столиці – це сезон "генерального прибирання" міста після зими. Цієї пори року на його вулицях буйним цвітом "розквітають" яскраві жилети працівників комунальних служб. Мітлами, лопатами, а іноді й більш складною технікою, вони прибирають місто від зимового сміття. На жаль, тільки для того, щоб через кілька днів після підбивання підсумків столиця знову потопала в обгортках, недопалках та пластикових пляшках.

Проте цього року в "сценарії" традиційного весняного благоустрою намітилися зміни. По-перше, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що роботи з благоустрою Києва не обмежаться якимось терміном. "Ми прагнемо досягти рівня благоустрою, як в провідних європейських країнах. "Євроремонт" Києва вимагає постійної та наполегливої праці", – підкреслював Олександр Попов, відкриваючи "прибиральний сезон".

Іншою характерною рисою благоустрійних робіт стало введення, знову ж таки з подання Олександра Попова, нового, а точніше старого, але трохи забутого слова – толока. Це старовинне українське слово розшифровується як "форма побутової взаємодопомоги" , "одноразова спільна праця для швидкого виконання великої за обсягом роботи".

Звернення керівництва міста до старовинної української традиції невипадкове. Саме таким способом воно вирішило привернути киян спільного наведення порядку в місті. Першу толоку Олександр Попов вирішив провести на Пейзажній алеї, захистивши її таким чином від забудови. "Я запрошую всіх киян долучитися до нашої акції", – заявив він привселюдно напередодні.

Потім з ініціативи голови КМДА толоки проходили 31 березня, 6 квітня. 31 березня Олександр Попов разом з киянами висадив сквер неподалік від свого будинку, на перетині вулиць Григоренка і Княжий затон. А 12 квітня голова КМДА ініціював загальноміську толоку за участю всіх підрозділів комунальних служб, відповідальних за чистоту й благоустрій міста, а також киян. Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті КМДА.

Подібні акції за участю громадськості – не новина для Києва. Міська та районна влада, громадські та комерційні організації щороку запрошують киян на суботники та недільники. Однак, як правило, всі ці акцій проводилися десь у центрі міста. Так, дерева зазвичай висаджували в одному з парків на схилах Дніпра, які й без того під невсипущим наглядом комунальних служб. Сміття традиційно вивозилося з Лисої гори або Щекавиці.

Загальноміська толока, призначена Олександром Поповим на Чистий четвер, має відбутися за місцем проживання людей, які візьмуть у ній участь. За задумом міської влади, участь киян у "генеральному прибиранні" прибудинкової території або улюбленого місця відпочинку стане запорукою того, що порядок там збережеться довгий час.

Як повідомляє прес-служба КМДА, комунальники разом з киянами не тільки прибиратимуть територію, а й обладнають нові дитячі та спортивні майданчики, місця вигулу домашніх тварин, впорядкують зелені зони та висадять саджанці дерев та кущів. "Київзеленбуд" та "Київавтодор", згідно з розпорядженням КМДА, зобов`язані забезпечити учасників весняної толоки інвентарем та посадковим матеріалом, а також вивезти зібране сміття.

Виходячи зі звітів КМДА, кияни підтримали ініціативу градоначальника. Так, тільки під час "репетиції" загальноміської толоки – суботників, які відбулися в районах 6 квітня – в Києві наводили порядок 17 тисяч киян. У День довкілля, 31 березня, до толоки, ініційованої Олександром Поповим, приєдналися близько 68 тисяч жителів міста. Працювали й співробітники районних держадміністрацій, і школярі, й військовослужбовці, й працівники медичних та культурних закладів столиці.

У толоці 12 квітня, як очікується, візьмуть участь близько 100 тисяч тільки волонтерів, а ще - й усі комунальники. Акції такого розмаху в Києві досі не проводилися.

Пояснення такої популярності толок, їх підтримки киянами в тому, що ініціатива належала не одній чи кільком громадським організаціям, а керівництву міста. Як не крути, а організаційних можливостей в адміністрації міста набагато більше, ніж у будь-кого.

Цього року столична адміністрація об`єднала зусилля й комунальників, і громадських організацій, і звичайних киян. Хочеться вірити, що завдяки такій масовості столиця України справді стане чистим містом.

Дарина Миколайчук