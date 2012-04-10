Міський бюджет погасив 966 тис. грн боргу перед ПЗЗ

Київ. 10 квітня. УНІАН. Київська міська адміністрація погасила перед Південно-Західною залізницею (ПЗЗ) 966 тис. грн боргу за обслуговування міських електропоїздів, які курсують Київським залізничним кільцем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця").

За даними прес-служби, всього з моменту запуску руху міської електрички заборгованість КМДА за її обслуговування становить 34,5 млн. грн.

За даними "Київпастрансу", щомісяця послугами міської електрички користуються більше 900 тис. киян і гостей столиці (36,5 тис. щодня).

В "Укрзалізниці" нагадали, що згідно із законодавством України, залізниці надають пільговий проїзд соціально незахищеним верствам населення: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам і учням професійно-технічних навчальних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим (усього 26 категоріям громадян). Згідно зі статтею 9 Закону України «Про залізничний транспорт», компенсації перевізникові за здійснення перевезень пільгових категорій громадян мають компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що за 3 місяці 2012 року залізниці надали послуг у приміському сполученні на суму 57,2 млн грн, з яких компенсовано облдержадміністраціями 30,2 млн грн (52%), а заборгованість становить 27 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Київ у березні ц.р. мав намір погасити значну частину – 15 млн грн – боргу перед ПЗЗ за обслуговування міської електрички.

10 лютого ц.р. Південно-Західна залізниця проінформувала, що КП «Київпастранс» за 2011 рік заборгував їй 29 млн грн за обслуговування міської електрички.

Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс». Із січня по вересень 2011 року працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» і «Троєщина». У жовтні 2011 року було відкрито ще 12 станцій міської електрички.

З січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передані на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури – колійного господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.