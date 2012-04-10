Тергромаді повернуто ще 1,5 га київської землі

Київ. 10 квітня. УНІАН. За втручання Київського транспортного прокурора територіальній громаді столиці повернуто 1,5 га земель водного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора до ТОВ «Юридична група «Ферзь» та КП «Плесо» про звільнення самовільно зайнятих 1,45 га земель водного фонду в урочищі Чорторий, що в парку Дружби Народів Деснянського району столиці.

Підприємцями доступ до місць відпочинку киян було обмежено та паркова зона незаконно використовувалася для здійснення комерційної діяльності, наголосили в прокуратурі. Крім того, зайняту ними територію урочища захаращено великою кількістю будівельного сміття.

Згідно з рішенням суду, ТОВ «Юридична група «Ферзь» та КП «Плесо» повернуть територіальній громаді столиці прибережну зону у первісному стані.