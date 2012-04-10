Тергромаді повернуто ще 1,5 га київської землі
За втручання прокуратури
Київ. 10 квітня. УНІАН. За втручання Київського транспортного прокурора територіальній громаді столиці повернуто 1,5 га земель водного фонду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Зокрема, як йдеться у повідомленні, Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора до ТОВ «Юридична група «Ферзь» та КП «Плесо» про звільнення самовільно зайнятих 1,45 га земель водного фонду в урочищі Чорторий, що в парку Дружби Народів Деснянського району столиці.
Підприємцями доступ до місць відпочинку киян було обмежено та паркова зона незаконно використовувалася для здійснення комерційної діяльності, наголосили в прокуратурі. Крім того, зайняту ними територію урочища захаращено великою кількістю будівельного сміття.
Згідно з рішенням суду, ТОВ «Юридична група «Ферзь» та КП «Плесо» повернуть територіальній громаді столиці прибережну зону у первісному стані.