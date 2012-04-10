У Деснянський район повертаються народні дружинники

Київ, 10 квітня. УНІАН. У Деснянському районі столиці створюються громадські формування, роботу яких координуватимуть Деснянська райдержадміністрація та районне управління міліції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Деснянської РДА, таке рішення ухвалено на виконання Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

"Механізм взаємодії формуватиметься шляхом виконання усіма сторонами функцій залежно від завдань, що постають у процесі забезпечення правопорядку у районі", – сказав заступник голови Деснянської райдержадміністрації Юрій Титаренко.

Майбутніх громадських охоронців правопорядку для здійснення чергування навчатимуть необхідним навичкам у районному управлінні внутрішніх справ.