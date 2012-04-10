Київ. 10 квітня. УНІАН. В Києві розпочинають розробку нової транспортної схеми.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» сказав голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, міська влада працює над вдосконаленням транспортного сполучення в столиці.

«Ми приступаємо практично до розробки дуже важливого документа - це транспортна схема Києва. Ми плануємо зробити її вже за участю відомих, в тому числі іноземних компаній, які розробляли таку документацію і пропозиції щодо розвитку транспортної системи в самих сучасних регіонах і містах світу. Я думаю, ми ще будемо це обговорювати з киянами, коли будуть певні напрацювання. Можливо треба, щоб у нас було вже комплексне уявлення що і як треба робити і потім локально вирішувати по черзі проблеми», - сказав О.Попов.