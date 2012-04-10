В Києві розпочинають розробку нової транспортної схеми

11:33, 10 квітня 2012
Київ
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Залучать іноземних фахівців 

Київ. 10 квітня. УНІАН. В Києві розпочинають розробку нової транспортної схеми.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» сказав голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, міська влада працює над вдосконаленням транспортного сполучення в столиці.

«Ми приступаємо практично до розробки дуже важливого документа - це транспортна схема Києва. Ми плануємо зробити її вже за участю відомих, в тому числі  іноземних компаній, які розробляли таку документацію і пропозиції щодо розвитку транспортної системи в самих сучасних регіонах  і містах світу.  Я думаю, ми ще будемо це обговорювати з киянами, коли будуть певні напрацювання. Можливо треба, щоб у нас було вже комплексне уявлення що і як треба робити і потім  локально вирішувати по черзі проблеми», - сказав О.Попов.

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