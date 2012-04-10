- Нещодавно було презентовано "Картку киянина". Хто її отримуватиме і за які кошти відбуватиметься її запровадження?

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко:

- По-перше, жодної копійки бюджетних коштів не витрачено на реалізацію цього проекту. По-друге, ця система створена для того, щоб зрозуміти, скільки людей користуються пільгами, які надаються містом. Наприклад, зараз є 80 тисяч пільговиків, зокрема, пенсіонери-інваліди, які не мають права на пільговий проїзд в метрополітені. Ми розуміємо, що близько 30% цих людей не користуються метрополітеном, тому що мають особистий автотранспорт або через ступінь інвалідності не пересуваються містом самостійно. А пільги ці перераховуються комунальному підприємству, бо ми зобов’язані сплатити послуги за всіх мешканців, які відносяться до даної категорії. Коли картка буде запроваджена в дію і видана всім, ми чітко побачимо, скільки пільговиків нею скористається, і, звичайно, в цьому обсязі буде сплачено транспортному підприємству за дану послугу.

З 1 травня ми надамо такі картки всім батькам багатодітних родин, які проживають у Києві. Це близько 4,5 тисячі осіб. З червня будемо проводити видачу карток всім 80 тисячам пільговиків, яким надано право безкоштовного проїзду у міському транспорті за рішенням Київради.

