Тролейбусний маршрут №21 відновлять

Київ. 10 квітня. УНІАН. В Києві відновлять тролейбусний маршрут №21, що курсував від вул. Дехтярівської до Кадетського гаю і був скорочений.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» сказав голова КМДА Олександр Попов, реагуючи на звернення мешканця столиці з приводу складної транспортної ситуації через скорочення вказаного тролейбусного маршруту.

За словами киянина, по маршруту 21-го тролейбуса на сьогодні курсує багато маршруток, але не кожен має 3 грн, щоб сплатити за проїзд в них. «Дуже Вас просимо реанімувати цей маршрут - №21. Він користувався популярністю», - сказав він.

На це О.Попов відповів: «Я хотів би попросити, якщо до 9 травня ми не поновимо цей маршрут, то я просив би, перш за все ту людину, яка звернулася, зателефонувати мені. Я думаю, що в нас такі можливості в такий термін – запустити цей маршрут - будуть. Тому що ми одразу після Великодня запускаємо більше 60 нових автобусів і тролейбусів на міські маршрути. І тому, я думаю, ми можемо перекрити і цей маршрут додатковим транспортом. Я проконтролюю це питання», - пообіцяв голова КМДА.