У Лаврському Заповіднику пройде ярмарок “Великодній кошик”

Київ. 10 квітня. УНІАН. Відвідувачі II Благодійного ярмарку “Великодній кошик”, який проходитиме на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з 10 по 17 квітня, матимуть змогу придбати продуктові набори, виготовлені в підсобному господарстві Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в селі Вороньків Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Заповідника Києво-Печерська Лавра.

До складу кошиків увійдуть продукти, якими за традицією після освячення миряни розговляються у Великдень. Це - паски, крашанки, ковбаса і сир.

Як зазначається в повідомленні, щороку в Лаврі випікають тисячі пасок. Традиційно значна частина з них передається у дитячі будинки та на інші благодійні потреби. Миряни, які коштували їх, запевняють: паски надзвичайно смачні. Тісто починають замішувати тільки після благословення, промовляючи слова молитви. Лаврські пекарі кажуть, що паску готують тільки зі світлими думками.

Нагадаємо, що головна мета Благодійного ярмарку - долучити киян та гостей Києва до українських традицій святкування Воскресіння Христового, а також допомогти двом тяжкохворим підліткам - Владу Стефанишину і Олександру Семеніхіну, на лікування яких необхідно зібрати більше 40 тис. євро, інформують в Заповіднику.

Інформацію про ярмарок можна отримати на сайті Заповідника та pasxa.in.ua