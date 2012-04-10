Двірники просять звільнити їх від плати за прибудинкову територію

Київ. 10 квітня. УНІАН. Двірники столиці звернулися до голови Київської міської державної адміністрації з проханням розглянути можливість звільнити їх від сплати за утримання прибудинкової території.

Свою ініціативу представник комунальників - двірник з п’ятирічним стажем Олександр Поплавський озвучив під час прямого ефіру на телеканалі «Київ», що проходив за участі О.Попова.

«Хотілось би підняти таке питання: про зняття плати за прибудинкову територію. Оскільки ми платимо за цю послугу і ми ж її виконуємо», - сказав прибиральник.

На це голова КМДА сказав, що пропозиція цікава і треба її вивчити.

« Якщо мова йде саме про двірників, то логіка в цьому є. Але тут є й економіка. Якщо ми додаємо в обслуговування житлового фонду пільгу, то треба розуміти звідки ми її профінансуємо. Але, можливо, це - не критична ситуація. Я прорахую це питання і зможу дати відповідь, коли отримаю економічний розрахунок», - відповів на ініціативу О.Попов.