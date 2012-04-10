У чоловіка викрали ізотопу міді на $47 млн.

Київ. 10 квітня. УНІАН. У столиці міліція затримала грабіжників, які викрали у чоловіка 14 кілограмів ізотопу міді вартістю 47 млн доларів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, 6 квітня до Печерського районного управління міліції надійшла заява від громадянина 1972 року народження, який повідомив, що близько 13 години на вул. Федорова, 4 четверо невідомих чоловіків, представившись працівниками міліції та пред’явивши посвідчення співробітника внутрішньої безпеки, насильно відібрали в нього близько 14 кг металу ізотопу міді. Постраждалий вказав прикмети нападників, а також марку та державний номер їх автомобіля.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів оперативними працівниками столичної міліції за підозрою в скоєнні цього злочину було затримано гарячим слідом шістьох підозрюваних, 1971-1988 років народження. Підозрювані пересувалися на трьох автомобілях, марок «Крайслер», «Мітсубіши Паджеро» та «Пежо». У 29-річного затриманого виявлено фальшиві посвідчення водія та співробітника «Служби економічної безпеки». Інший затриманий, 1983 року народження, як з’ясувалося, перебував у розшуку, оголошеному правоохоронцями Донецької області, також за вчинення пограбування.

За наведеним фактом стосовно затриманих слідчим відділом Печерського райуправління міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Пограбування». Осіб затримано, проводиться досудове слідство.

Викрадений ізотоп міді, автомобілі, на яких пересувалися підозрювані, а також підроблені посвідчення вилучено як речові докази. Ринкова вартість згаданої ваги ізотопу міді становить близько 47 млн доларів.

Наразі проводяться подальші оперативно-розшукові та слідчі дії, спрямовані на встановлення причетності затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території м. Києва.