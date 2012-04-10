Рада підприємців стурбована фактами рейдерського захоплення територій ринків у Святошині
09:34, 10 квітня 2012Київ
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На засіданні, яке розпочнеться о 15.00, планується розглянути питання про співпрацю підприємців району з громадською організацією "Наш Святошинський", а також щодо рейдерського захоплення територій ринків у Святошинському районі.
Київ, 10 квітня. УНІАН. Рада підприємців Святошинського району сьогодні проведе розширене засідання з питання торгівлі та споживчого ринку.
Про це УНІАН повідомили в Святошинській РДА.
На засіданні, яке розпочнеться о 15.00, планується розглянути питання про співпрацю підприємців району з громадською організацією "Наш Святошинський", а також щодо рейдерського захоплення територій ринків у Святошинському районі.
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