У Дарниці горіла територія гаражного кооперативу «Ветеран»

Київ. 10 квітня. УНІАН. Горіла територія гаражного кооперативу «Ветеран» у Дарницькому районі столиці.

Як повідомила прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 7 квітня о 06.44 годині ранку до оперативно-координаційного центру надійшов виклик про пожежу на вул. Сиваській, 1-А.

На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Як з’ясувалося, пожежа виникла в цегляному гаражі на території гаражного кооперативу. Рятувальники відразу приступили до гасіння полум’я і вже о 7.25 ліквідували пожежу. Як встановлено, згоріли особисті речі власника гаража. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводів холодильника.

За словами власника, який прибув на місце події на момент гасіння займання, холодильник постійно був підключений до електромережі.