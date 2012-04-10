В кінотеатрі «Київ» пройде фестиваль австрійського кіно

12-18 квітня

Київ. 10 квітня. УНІАН. В кінотеатрі «Київ» 12-18 квітня пройде фестиваль австрійського кіно. Як повідомляє прес-служба культурного центру «Київ», фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Так, для гостей будуть показані фільми: «Фальшивомонетники» (кримінально-військова драма, 2007 р.) режисера Штефана Рузовіцького; «Дихання« (артхаусна драма, 2011 р.) режисера Карла Марковича; «Маляр на кушетці» (психоаналітична драма, 2010 р.) режисерів Персі Адлона і Фелікса Адлона; «Ненавмисне викрадення фрау Ельфріди Отт» (комедія з викраденням, 2010 р.) режисера Андреаса Прохазка, «Біла стрічка» (німецька історія про дітей, 2009 р.) режисера Міхаеля Ханеке.

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