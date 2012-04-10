Водія, що влаштував перегони, заарештовано

Київ. 10 квітня. УНІАН. Прокуратурою столиці погоджено подання слідчого ГУ МВС в місті Києві щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно водія автомашини «Renault-Logan», з вини якого 30 березня на проспекті Московському, 6 у Києві загинула людина.

Як повідомляє прес-служба Прокуратури м.Києва, Шевченківським районним судом 6 квітня подання задоволено, обвинуваченого заарештовано. Максимальне покарання за такий злочин КК України передбачено у вигляді 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, водій автомашини «Renault-Logan» 30 березня близько 23 години порушив правила дорожнього руху та на проспекті Московському у Києві неподалік метро «Петрівка» зітнувся з автомобілем «Mersedes-Benz». Від зіткнення «Mersedes-Benz» відкинуло на випадкового прохожого, який загинув на місці.