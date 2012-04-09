Перекрито рух на ділянці вулиці Щорса

Київ. 9 квітня УНІАН. Рух транспорту на ділянці вулиці Щорса між вулицями Анрі Барбюса та Предславінською буде перекрито до відновлення асфальтового покриття на місці аварійної ситуації, пов’язаної з пошкодженням водопроводу Д=900 мм.

Як інформує ПАТ “Київводоканал”, сьогодні фахівці завершили аварійні роботи по відновленню водопроводу по вул. Щорса, 11.

За даними компанії, 7 квітня близько 2.30 по вул. Щорса, 11 на тротуарній зоні сталося пошкодження водопровідної мережі, яка прокладена на глибині 3 м. Через значний витік води на поверхню сталося підмиття ґрунту і як наслідок - просадка та провал тротуару, а також частково проїжджої частини — у загальному близько 5 м шириною.

Ймовірними причинами пошкодження чавунного водопроводу, який був закладений ще у 1946 році, могло стати зношеність матеріалу труби або зсув ґрунту.

Під час локалізації витоку та відновлення мережі подача води абонентам не припинялася. На час проведення аварійних робіт рух по вулиці за вказаною адресою було цілком перекрито. Роботи виконувались на тротуарі та частково на проїжджій частині.

На об’єкті в ході проведених аварійних робіт перекладено близько 6 метрів труби.