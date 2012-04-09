На Оболоні 12 квітня відбудеться I тур всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Київ, 6 квітня. УНІАН. В приміщенні Оболонської районної державної адміністрації 12 квітня відбудеться I тур всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Як повідомили УНІАН в Оболонській РДА, державні службовці Оболонського району позмагаються за перші місця у номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст".

Конкурс проводиться у три етапи: І етап на місцевому рівні протягом березня-квітня, II етап на регіональному рівні протягом травня-червня та III етап на державному рівні протягом вересня-жовтня.

Впродовж 8 місяців учасники конкурсу зможуть перевірити рівень своєї професійності шляхом проходження співбесіди, захисту творчої роботи, представлення презентації, участі у діловій грі, вирішення складних завдань щодо прийняття управлінських рішень.

Загалом у рамках конкурсу з моменту його започаткування підвищили кваліфікацію 37799 державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади інших державних органів (14 % від їх загальної чисельності).