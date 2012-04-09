Цього тижня оберуть переможницю конкурсу «СтудМіс Києва»

Київ. 9 квітня. УНІАН. 12 квітня у столиці відбудеться конкурс краси, кмітливості та таланту «СтудМіс Києва».

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, другий рік поспіль найкращі студентки Києва змагаються за звання «Студміс Києва» та право представляти місто у Всеукраїнському конкурсі краси, кмітливості та таланту «СтудМіс України».

Цьогорічний конкурс присвячений відзначенню Року спорту та здорового способу життя та проведенню в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012.

За інформацією організаторів, у конкурсі братимуть участь 12 фіналісток, обраних серед всіх переможниць конкурсів краси вишів Києва.

Конкурс, що проходитиме на сцені розважального комплексу «Arena Entertainment», розпочнеться з дефіле дівчат у сукнях в етностилі від дизайнера Оксани Полонець. Особливістю конкурсу є вихід конкурсанток у спортивній формі національної збірної України з футболу. Конкурс талантів перетворить дівчат на справжніх зірок сцени. Наприкінці вечора найяскравішою подією стане дефіле у вечірніх дизайнерських сукнях від Андре Тана.

Учасниці доведуть, що дівчина повинна мати не тільки красиву зовнішність, а також гідну освіту, природну кмітливість, вести здоровий спосіб життя та займати активну соціальну позицію.

Оцінювати конкурсанток будуть відомі спортсмени, дизайнери, представники медіа та шоу-бізнесу.

Ведучий конкурсу – шоу-мен Іван Потєхін.

Конкурс проходить за підтримки Київської міської державної адміністрації, Головного управління з питань підготовки та проведення Євро-2012, Головного управління в справах сім`ї, молоді та спорту Києва.