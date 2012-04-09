Міська конференція старшокласників, присвячена 1530-й річниці заснування Києва

10 квітня о 15.00 відбудеться міська конференція старшокласників «Київ – культурно-історичний та туристичний центр Європи», присвячена 1530-й річниці заснування Києва. У роботі конференції візьмуть участь понад 700 старшокласників – лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста. Результатом роботи старшокласників стане збірка «Київ унікальний – обери свій маршрут», до якої увійдуть розроблені учнями туристичні маршрути. Місце проведення: Київський міський будинок вчителя (вул. Володимирська, 57). Вхід за акредитацією.

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