Кияни ініціюють встановлення пам’ятника хірургу Караваєву

Київ. 9 квітня. УНІАН. Солом’янське районне товариство інвалідів «Надія» ініціювало встановлення в столиці пам’ятника відомому вченому-хірургу Володимиру Караваєву з нагоди 220-річчя з дня його народження.

Як повідомила прес-служба голови постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, депутати отримали відповідне звернення від організації “Надія” про встановлення пам’ятника у Солом’янському районі. Ініціатива була розглянута та підтримана вказаною комісією Київради.

«Наша мета - наповнення пострадянського Києва символами пов’язаними з історією Києва та історією України. Переважно йдеться про історичні події та про відомих українських політиків та митців, але цього разу ми підтримали ідею вшанувати видатного українського вченого-хірурга», - заявив О. Бригинець.

Він нагадав, що Володимир Караваєв – хірург, доктор медицини, заслужений ординарний професор. В 1841—1891 роках професор Київського університету, один з організаторів медичного факультету в Києві і перший його декан (1843—1847).