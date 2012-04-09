На засоби реабілітації чорнобильців передбачили 7,2 млн. грн.

Київ. 9 квітня. УНІАН. У Головному управлінні праці та соціального захисту КМДА запевняють, що забезпечити інвалідів-чорнобильців Києва технічними та іншими засобами реабілітації зможуть цього року у повному обсязі.

На це у міському бюджеті передбачені кошти в сумі 7,2 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За інформацією управління, у поточному році посилено співпрацю міської влади з ВГО «Союз Чорнобиль України». За дорученням голови КМДА Олександра Попова створено Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в місті Києві.

Як ідеться у повідомленні, завдяки активній роботі ради за короткий строк вирішено багато важливих питань, зокрема, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, асигнування було збільшено на 10% порівняно з 2011 роком. На ці потреби міським бюджетом передбачено 3 910,5 тис. грн. Також на 50% збільшено фінансування на пільгове зубне протезування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На ці потреби передбачено 529,5 тис. грн, тоді як у 2011 році було виділено 353 тис. грн.

Крім того, відзначають у КМДА, цього року на 41% збільшено фінансування Київського міського центру радіаційного захисту населення. На його роботу у 2012 році міським бюджетом передбачено 28 млн 357 тис. грн.

Також у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2012 рік сума коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги до 26-х роковин Чорнобильської катастрофи збільшена на 33% порівняно з минулим роком.

Особлива увага приділяється якісній диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Київському міському центрі радіаційного захисту населення. За рахунок міського бюджету забезпечуватимуть проведення необхідних інструментальних (у тому числі КТ, МРТ) та лабораторних обстежень за медичними показниками для інвалідів-чорнобильців.