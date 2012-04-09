Міська електричка перевезла цього року 2,5 млн. пасажирів

Київ. 9 квітня. УНІАН. За 3 місяці поточного року послугами міської електрички Києва скористались 2 млн. 495 тис. пасажирів, в тому числі 880,1 тис. пасажирів пільгових категорій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс», аналіз пасажирських перевезень свідчить про те, що кількість пасажирів, які користуються послугами міської електрички, постійно зростає.

Для порівняння, за 3 місяці минулого року (жовтень-грудень) було перевезено 2 млн. 249 тис. пасажирів, серед яких 793,4 тис. пільговиків.

Як нагадують в КМДА, основним завданням реалізації зазначеного проекту, яке ставила перед собою столична влада працюючи над об’єктом, стало розвантаження лінії метрополітену і зменшення навантаження на центральні пересадочні станції метрополітену, а також покращення транспортного сполучення лівого та правого берега міста.

Як повідомляв УНІАН, з січня по вересень 2011 р. працювали дві станції міської електрички - «Київ-Петрівка» і «Троєщина». У жовтні 2011 р. було відкрито ще 12 станцій міської електрички.

Довідка УНІАН. Проект міської електрички реалізує Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) спільно з комунальним підприємством «Київпастранс».

Із січня 2012 року пересувний склад міської електрички в кількості 10 електропоїздів передано на баланс КП «Київпастранс». «Київпастранс» несе відповідальність за стан рухомого складу міської електрички.

ПЗЗ відповідає за належний стан залізничної інфраструктури - шляхового господарства, системи електропостачання і посадочних платформ.

Вартість проїзду в міській електричці становить 1,7 грн.