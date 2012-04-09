У Києві презентовано футбольний словник

Київ. 9 квітня. УНІАН. У Києві презентовано україно-англо-російський футбольний словник.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції автор словника, медіа-офіцер УЄФА Мамука Кварацхелія повідомив, що словник містить понад 3 тисячі футбольних термінів та висловів.

Видання поділене на розділи: футбольні слова, медіа, стадіон, керівництво, медицина, суддівство.

Словник має формат А5 та обсяг 224 сторінки.

За словами М.Кварацхелія, усі терміни матимуть також англійську транскрипцію.

Автор присвятив словник відомому футбольному коментатору Коте Махарадзе.

«Саме по собі видання унікальне, адже подібного словника до цього ще не було. Це гарний подарунок для українців напередодні Євро-2012, оскільки з ним футбольний англійський зможуть вивчити навіть ті люди, які не володіють латинським алфавітом», - зазначив М.Кварацхелія.

Автор розповів, що мріяв створити професійний футбольний словник ще у 1990 році, коли за часів СРСР став одним із засновників Незалежної федерації футболу Грузії. 2009 року побачив світ англо-грузинський футбольний словник. Після того, як Україна отримала право разом із Польщею приймати Євро-2012, М.Кварацхелія спільно з українськими колегами розпочав роботу над україно-англо-російським варіантом. Автор повідомив, що працював над цим варіантом словника близько трьох років.

М.Кварацхелія переконаний, що словник стане у великій нагоді українським футболістам, тренерам, фахівцям і вболівальникам.

Він закликав українців надсилати свої українські терміни для поповнення словника та пообіцяв разом із групою філологів і перекладачів розглянути і врахувати усі пропозиції у наступному виданні.

Словник, перший наклад якого - 2 тисячі примірників, буде поширюватися у книгарнях. За словами автора, ціна на нього поки не визначена, але М.Кварацхелія вважає, що вона повинна бути максимально низькою.

Автор також зазначив, що планує передати примірники словника тренерам і гравцям збірної України з футболу.