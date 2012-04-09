Податківці Печерська нагадали спортсменам про необхідність декларувати доходи

Київ, 9 квітня. УНІАН. Податківці Печерського району столиці вручили "агітаційні" пакети "Декларування - 2012" головному тренеру збірної команди України з футболу Олегу Блохіну, заслуженому тренеру України, нині спортивному директору "Динамо" (Київ) Олексію Михайличенку, відомому футболісту Владиславу Ващуку, прес-аташе київського "Динамо" Олексію Семененку, міністру внутрішніх справ України, колишньому головному податківцю Віталію Захарченку, народному депутату України В’ячеславу Кириленку та іншим.

Як повідомили УНІАН в ДПІ у Печерському районі Державної податкової служби, таку акцію податківці влаштували за дві години до початку матчу "Динамо" (Київ) й "Чорноморець" (Одеса).

Крім того, працівники податкової інспекції розклали футболки й бейсболки з єдиними логотипом й слоганом кампанії "Декларування – 2012": "Декларуй! Україну будуй!" на місця для вбольівальників.

Таким чином, майже 40 тисяч вболівальників отримали рекламну продукцію від податківців щодо декларування. У VIP-зонах, спеціально для поважного товариства, також було презентовано символічні футболки та бейсболки.

