Аеропорт «Бориспіль» випустить облігації на суму 1 млрд грн

Київ. 9 квітня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує найближчим часом випустити облігації на суму 1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор аеропорту Антон Волов.

«Збираємося випускати з «Укрексімбанком» на 1 млрд грн облігації. Це буде вже найближчим часом», - сказав він.

За словами А.Волова, залучені кошти буде спрямовано на будівництво терміналу D аеропорту «Бориспіль».

Гендиректор нагадав, що наприкінці 2011 року аеропорт планував розміщення єврооблігацій. Проте ці плани не були реалізовані через «поганий ринок».

«Нам довелося брати окремі кредити і випускати облігації українські, щоб залишити фінансування на достатньому рівні», - сказав А.Волов.

Водноже час він відзначив, що аеропорт «не втрачає надії випустити єврооблігації, щоб перекредитувати частину дорогих українських кредитів за рахунок випуску євробондов.

А.Волов повідомив, що загальне боргове завантаження аеропорту на сьогоднішній день становить 500 млн. грн від випуску українських облігацій, а також 50 млн. дол. кредитів «Укргазбанку», 80 млн. дол. «Укрексімбанку» і близько 200 млн. дол. кредиту японського банку на будівництво терміналу D.

«Ми можемо збільшити боргове завантаження до 600-700 млн. дол. Це закладено в нашому фінансовому плані, затвердженому Міністерством економіки і Міністерством фінансів», - сказав гендиректор аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" наприкінці листопада 2011 року розмістив облігації на 250 млн. грн. під 15% річних. Андреррайтером випуску виступив “Укрсиббанк”. За інформацією банку, “це розміщення є частиною транзакції із залучення фінансування на суму 500 млн. грн”. Залучені кошти планувалося спрямувати на фінансування будівництва нового термінального комплексу D і паркувального комплексу.

Також повідомлялося, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Борисполь» залучить кредит ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 80 млн. дол. За інформацією, розміщеною 26 березня 2012 р. на офіційному сайті держзакупівель, кредит буде виділено трьома траншами - по 30 млн., 40 млн. і 10 млн. дол.

Загальна вартість кредиту становитиме 36 млн. грн. Кредит залучається на 2012 рік.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік.