Київ. 9 квітня. УНІАН. У Києві цього тижня відбудеться чемпіонат світу з фехтування та І Міжнародний турнір з боксу «Київські рукавички».

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління сім’ї, молоді та спорту.

13 та 14 квітня у столичному Палаці спорту відбудеться чемпіонат світу з фехтування. Як повідомив президент Національної федерації України з фехтування Сергій Міщенко, Київ, як приймаюче місто, чемпіонату з фехтування було обрано на світовому конгресі у 2010 році в Москві. Зі 100 країн, які обирали місце проведення, 96 віддали свої голоси за Київ.

Змагання з цього виду спорту в олімпійському циклі проходитиме у скороченому варіанті. Спортсмени змагатимуться у двух командах: «Шабля жіноча» та «Шабля чоловіча». У чемпіонаті візьмуть участь 37 команд з 25 країн.

Відразу після чемпіонату з фехтування столиця прийматиме Міжнародний турнір серед кращих боксерів світу «Київські рукавички», що відбудеться 14 та 15 квітня в Українському домі. Президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко повідомив, що свою участь у змаганнях підтвердили збірні команди Азербайджану, Ірландії, Єгипту, Казахстану, Узбекистану, Литви, Молдови та України. К.Шевченко зауважив, що турнір відбуватиметься за правилами АІBА – у три раунди по три хвилини, а на завершення глядачів чекають 10 фінальних поєдинків.

Як зазначається в повідомленні КМДА, зазначені заходи відбуватимуться у рамках Року спорту та здорового способу життя у столиці.

Загалом протягом року у столиці відбудеться 59 спортивно-масових заходів, що майже на третину більше ніж 2011 року. Крім того, у Києві відбудеться близько 450 змагань міського рівня, 190 змагань всеукраїнського та міжнародного рівня з олімпійських видів спорту.