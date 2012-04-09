У шкільному тирі розфасовували наркотики

12:06, 09 квітня 2012
Київ
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Наркоділки - екс-правоохоронці

Київ. 9 квітня. УНІАН. Працівники СБУ припинили протиправну діяльність групи осіб, які налагодили поставки синтетичних наркотиків з країн Південно-Східної Азії до України, використовуючи як пункт для розфасовки товару тир однієї зі столичних шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, контрабандні поставки психотропних речовин здійснювались через систему міжнародних поштових експрес-відправлень.

За даними прес-служби, одного з організаторів злочинної групи затримано під час одержання ним міжнародного відправлення, в якому містилось майже 70 грамів особливо небезпечної психотропної речовини MDPV (3.4-метиллендиоксипировалерон), понад 400 грамів психотропної речовин PVP (2(-1-пірролідиніл)валерофенон) та 30 грамів метилону (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон).

У подальшому в офісі однієї з приватних фірм було затримано ще одного наркодилера, який переправляв отримані речовини фасувальнику.

Фасувальний цех зловмисники організували за місцем роботи ще одного учасника групи, колишнього співробітника міліції, у приміщенні тиру однієї з київських середніх шкіл, - зазначили у прес-службі СБУ.

Поряд із учбовими посібниками було встановлене необхідне обладнання: пакети для розфасування психотропних речовин, електронні ваги, різні рослинні суміші та розчинники, апарат для фасування вже готових сумішей та пігулок. Також правоохоронці виявили у тирі два мішки загальною вагою 15 кг вже готових для реалізації доз наркотиків.

Слідчими Управління СБУ України в Київській області стосовно учасників злочинної групи порушено кримінальну справу за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

 

 

 

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