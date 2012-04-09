У Подільському районі звітують про зменшення заборгованості із виплати зарплати

Київ, 9 квітня. УНІАН. На підприємствах Подільського району столиці у березні зменшилася заборгованість із виплати заробітної плати до 664,3 тис. грн. з 2,122 млн. грн. у лютому.

Про це УНІАН повідомили в Подільській райдержадміністрації.

За статистичними даними станом на 1 березня заборгованість із виплати заробітної плати зафіксовано на підприємствах, установах та організаціях району на загальну суму 664,3 тис. грн.

Зокрема, заборгованість зафіксовано на 2 економічно-активних підприємствах (ПАТ "Київський річковий порт" - 450,4 тис. грн. та Головне управління з питань надзвичайних сітуаций КМДА - 5,0 тис. грн.) на суму 455,4 тис. грн., а також на 2 підприємствах, на яких відкрито справу про банкрутство: державне підприємство "Спеціалізоване конструкторське бюро діагностичної апаратури" - 183,3 тис. грн. ( у лютому було 389,8 тис. грн.) та ЗАТ "Київгазпостач" - 25,6 тис. грн. (на рівні лютого 2012 року).

