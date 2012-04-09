На Троєщині реконструюють паркову зону, що займає 8 га

Київ. 9 квітня. УНІАН. В столиці у четвертому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина планується реконструювати паркову зону площею 7,99 га.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, інформує прес-служба «Республіки Київ».

За словами Д. Москаля, профільна комісія погодила проект рішення про надання Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації вказаної ділянки для реконструкції паркової зони.

«Переконаний, що після реконструкції паркової зони на Троєщині збільшиться кількість дерев та кущів. У рекреаційній зоні відремонтують доріжки та встановлять два фонтани. Словом, реконструкція паркової зони має на меті створення більш комфортних умов для відпочинку киян», - сказав голвоа екокомісії Київради.

За інформацією депутата, проект реконструкції паркової зони передбачає крім висадки нових дерев, також влаштування системи поливу зелених насаджень, встановлення двох фонтанів та освітлення території.

«Реконструкція та благоустрій існуючих парків і скверів та створення нових має надзвичайно важливе значення для Деснянського району, де показник забезпеченості мешканців зеленими зонами один із найнижчих у столиці», - підкреслив Д. Москаль.

Він нагадав, що Київська міська рада у лютому 2012 року надала статус скверу земельній ділянці площею 0,362 га по вул. Оноре де Бальзака, 88-90 у Деснянському районі.