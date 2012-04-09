Підписано розпорядження про проведення загальноміської толоки

Київ. 9 квітня. УНІАН. Підписано розпорядження КМДА про проведення загальноміської толоки з озеленення та благоустрою столиці 12 квітня.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Згідно з прийнятим рішенням, толока розпочнеться о 14.00.

Розпорядженням створено та затверджено організаційний комітет з проведення загальноміської толоки, який очолив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Структурним підрозділам КМДА, районним держадміністраціям, комунальним підприємствам та установам доручено забезпечити обов’язкову участь своїх працівників у весняній толоці та сприяти своєчасному направленню людей для участі в заході.

Документом також передбачено залучення учнівської та студентської молоді до толоки.

Київзеленбуд, Київавтодор спільно з районними держадміністраціями повинні забезпечити учасників робіт з озеленення та благоустрою належним інвентарем, посадковим матеріалом, а також збір та вивезення побутових відходів.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в прямому ефірі каналу «Київ» голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов повідомив про намір 12 квітня організувати та провести в столиці в рамках двомісячника з благоустрою загальноміський «чистий четвер».