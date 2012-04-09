У Голосієво проходить шкільний конкурс "Великодня писанка-2012"
09:30, 09 квітня 2012Київ
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До свята було залучено понад 200 дітей. Учасників конкурсу з великими християнськими святами - Вербною неділею та Великоднем – привітав отець Володимир, настоятель церкви Бориса і Гліба УПЦ КП.
Київ, 9 квітня. УНІАН. В усіх загальноосвітніх закладах Голосіївського району пройшов шкільний конкурс "Великодня писанка-2012".
Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, переможці шкільних конкурсів взяли участь в районному конкурсі, який відбувся на території "Експоцентру України".
До свята було залучено понад 200 дітей. Учасників конкурсу з великими християнськими святами - Вербною неділею та Великоднем – привітав отець Володимир, настоятель церкви Бориса і Гліба УПЦ КП. Всі учасники конкурсу отримали солодкі подарунки.
12 квітня у сквері біля Національного драматичного театру ім. І. Франка буде буде представлено "дерево щастя" Голосіївського району.
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