У Голосієво проходить шкільний конкурс "Великодня писанка-2012"

Київ, 9 квітня. УНІАН. В усіх загальноосвітніх закладах Голосіївського району пройшов шкільний конкурс "Великодня писанка-2012".

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, переможці шкільних конкурсів взяли участь в районному конкурсі, який відбувся на території "Експоцентру України".

До свята було залучено понад 200 дітей. Учасників конкурсу з великими християнськими святами - Вербною неділею та Великоднем – привітав отець Володимир, настоятель церкви Бориса і Гліба УПЦ КП. Всі учасники конкурсу отримали солодкі подарунки.

12 квітня у сквері біля Національного драматичного театру ім. І. Франка буде буде представлено "дерево щастя" Голосіївського району.