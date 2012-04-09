Ліцей №100 буде реконструйовано та добудовано

Київ. 9 квітня. УНІАН. Влада Києва з метою скорочення термінів робіт з добудови та реконструкції ліцею №100 на вул. Покровській, 4/6 вирішила змінити замовника виконання відповідних робіт.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 3 квітня 2012 р. «Про реставрацію та реконструкцію з прибудовою до школи «Ліцей №100 «Поділ», текст якого оприлюднено на офіційному сайті столичної влади.

Отже, замовником виконання робіт визначено КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт». Подільській райдержадміністрації доручено забезпечити передачу всієї документації з будівництва.

Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт має визначити генеральну проектну організацію та генеральну підрядну організацію зі здійснення реставрації та реконструкції об’єкта. Також підприємство має отримати відповідні дозволи Міністерства культури та місцевих органів у сфері охорони культурної спадщини на проведення робіт.

Фінансування здійснюватиметься у межах Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 р. Також Головне управління капітального будівництва має запропонувати інвестиційні пропозиції щодо включення робіт до проектів програм соцрозвитку столиці на наступні роки.