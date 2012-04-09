Майже 17 тис. осіб долучилися до толоки 6 квітня

Київ. 9 квітня. УНІАН. Майже 17 тисяч осіб долучилися до заходів з благоустрою, які відбулися 6 квітня у всіх районах столиці.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, зокрема, прибрати місто вийшли понад 11 тис. працівників комунальних районних служб міста. Допомагали їм майже 6 тис. мешканців столиці.

Так, спільними зусиллями наведено комплексний благоустрій та впорядковано 589 об’єктів. Зокрема, під час толоки комунальники та активісти прибирали територію міста, вивозили сміття, білили та висаджували дерева. Крім того, під час суботників було відремонтовано 173 дитячих майданчиків.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак доручив керівникам житлових організацій до Великодня впорядкувати прибудинкові території, а районам активізувати роботу з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Також, міська влада запрошує киян приєднатися до загальноміської весняної толоки, яка відбудеться 12 квітня.