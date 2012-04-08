Київ. 8 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав громаду з католицьким Великоднем.

Текст вітання оприлюднено на сайті столичної влади.

«Нехай Чудо Великодня надихає Вас на добрі та праведні справи, а молитва об’єднає всіх нас у спільних зусиллях з відродження історичної й духовної слави нашого Києва в ім’я рідної України!», - говориться в святковому зверненні О.Попова до релігійної громади.

Голова КМДА побажав усім духовної чистоти і гармонії, здоров’я та щастя, миру та злагоди.

«Щасливих днів і плідних справ під Божим і людським Благословенням!», - відзначив О.Попов.