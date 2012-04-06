Веб-конференція з теми щодо ефективних шляхів взаємодії з громадськістю та ініціатив ГУ містобудування

9 квітня об 11.00 у Головному управлінні містобудування та архітектури відбудеться веб-конференція з теми «Ефективні шляхи взаємодії з громадськістю. Ініціативи Головного управління містобудування та архітектури».

Метою цього заходу є пошук ефективних шляхів взаємодії влади, фахівців та громади міста для розробки правил та стандартів для використання та розвитку територій.

Веб-конференція відбуватиметься за адресою: http://www.kga.gov.ua/online

Кожен бажаючий зможе поставити запитання учасникам веб-конференції письмово на веб-адресу konysheva.gu@gmail.com, або в он-лайн режимі через скайп: kiev_guma

Веб-конференція проводитиметься за наступними темами: Взаємодія Київголовархітектури з громадськістю в формуванні публічного простору столиці; Стратегічна ініціатива «Дніпровська перлина»; Стратегічна ініціатива «Центр поруч з домом»: Київ-Сіті; Презентація проекту «Конкурс містобудівних та архітектурних ініціатив м. Києва».