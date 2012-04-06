Вирубка у Києво-Святошинському лісопарку здійснюється незаконно

Київ. 6 квітня. УНІАН. Вирубка дерев у Києво-Святошинській лісопарковій зоні за адресою: проспект Перемоги 138 здійснюється самовільно й незаконно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов під час зустрічі з активістами громадської мережі САМ та представниками ініціативних груп киян.

За його словами, у людей, які проводили цю вирубку не було відповідних дозволів.

Крім того, голова КМДА Олександр Попов пообіцяв активістам сприяти і використати всі доступні механізми для повернення цій земельній ділянці статусу зеленої зони.

О.Попов також пообіцяв через 10 днів проінформувати активістів про хід виконання його обіцянок щодо вирішення питань стосовно конфліктних об’єктів будівництва у столиці

Всього представники громадськості передали голові КМДА інформацію про 10 конфліктних зон.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня понад 100 місцевих мешканців провели акцію проти вирубки дерев у Києво-Святошинському лісопарковому господарстві, де заплановано будівництво.

Місцеві жителі повалили паркан, яким було обнесене місце вирубки. Після цього міліція спробувала затримати одного з учасників акції, що спровокувало сутичку між місцевими мешканцями і міліцією. Під час цієї сутички постраждала знімальна група "5 каналу".

Крім того, один з керівників міліції почав закликати міліціонерів застосувати зброю проти місцевих мешканців.