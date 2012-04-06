Парксервіси ініціюють штрафи за несплату паркувальних послуг

Київ. 6 квітня. УНІАН. Обладнання стоянок паркоматами, без введення адміністративної відповідальності за несплату паркувальних послуг, є неможливим.

Про це сьогодні заявив журналістам директор КП "Київтранспарксервіс" Андрій Дудко, коментуючи рішення Кабінету міністрів України, згідно з яким оплата паркувальних послуг із 1 квітня здійснюється лише за безготівковим розрахунком.

За словами, А.Дудка, комунальні підприємства України, що відповідають за обладнання паркувальних місць у міській межі, виступають за внесення змін до адміністративного кодексу України, якими було б передбачено адміністративне покарання за несплату грошей за паркування. «Лише невідворотність покарання у вигляді штрафу за несплату за паркування дозволить нам прибрати людський чинник у вигляді паркувальників і повсюдно встановити паркомати», - сказав голова «Київтранспарксервісу» і додав: «У нас вже є домовленості з операторами парковок, зокрема зарубіжними, які готові технічно забезпечити перехід на паркомати. Але ці оператори, як інвестори, хочуть бачити гарантії окупності своїх інвестицій. Вирішити це питання може лише поява закону про адміністративну відповідальність за несплату вартості паркування через паркомат».

А.Дудко вважає, що звинувачення на адресу «Київтранспарксервісу» і аналогічних комунальних підприємств інших міст України, що вони штучно затягують встановлення паркоматів, не обгрунтовані. «Нас звинувачують у тому, що ми роками затягуємо встановлення паркоматів, але ми просто технічно не можемо цього зробити без законодавчих змін. Як тільки це відбудеться, нам знадобиться півроку - вісім місяців для того, щоб провести тендер на закупівлю паркоматів і встановити їх. Уже зараз ми підготували 170 майданчиків по всьому Києву для обладнання паркоматами. Всього плануємо встановити від 250 до 300 паркоматів, ціна одного паркомата коливається від 45 тис грн до 150 тис грн. В Україні є три вітчизняні виробники паркоматів, так само не виключена можливість закупівлі імпортних паркоматів», - уточнив він.

А.Дудко також повідомив, що з 1 квітня оплата паркування в Києві може відбуватися лише за безготівковим розрахунком. «Купуйте талони на паркування, користуйтеся послугами оплати за паркування за допомогою мобільного телефону», - сказав голова «Київтранспарксервісу».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіонбуду України Олександр Ігнатенко повідомив, що з 1 квітня оплата паркування автомобілів у місцях, де ще не встановлені паркомати, може здійснюватися лише за безготівковим розрахунком.

«Рішення, яке було прийнято урядом щодо обов`язкового впровадження паркоматів, на жаль, не буде виконано на місцях» - сказав він і зазначив, що в Україні на сьогоднішній день всього 5% місць для паркування обладнано паркоматами.

«Із 1 квітня, ми вважаємо, якщо відсутній паркомат, то люди можуть не платити», - сказав О.Ігнатенко. Він пояснив, що з 1 квітня місця для паркування, які не обладнані належним чином, перебувають поза законом.