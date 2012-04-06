Київ. 6 квітня. УНІАН. Землі столиці Коцюбинському не віддали.

Як інформує прес-служба Київради, на пленарному засіданні 5 квітня депутати міської ради столиці підтримали проект рішення «Про відмову в погодженні проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж селища Коцюбинське Київської області».

Як відзначається, Коцюбинська селищна рада звернулась до Київради з пропозицією погодити збільшення території селища майже на 4 тис. га за рахунок земель КП «Святошинське лісопаркове господарство», яке розташовано на території м. Києва.

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега зауважила, що тимчасова контрольна комісія з вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, створена у Київраді, дійшла висновку, що погодження проекту землеустрою щодо зміни та затвердження меж селища призведе до зменшення території Києва.

«У 2008 році Коцюбинською селищною радою було незаконно прийнято 501 рішення про відведення громадянам для індивідуального будівництва земельних ділянок за рахунок земель КП «Святошинське лісопаркове господарство». За цими фактами Київрада та прокуратура вже звернулись до суду з відповідними позовами. Наша позиція однозначна – Біличанський ліс має залишитись в межах Києва і не може бути забудований”, - зазначила секретар Київради.

Крім того, Г.Герега нагадала, що судово-землевпорядна експертиза, проведена Науково-дослідним інститутом геодезії та картографії на замовлення прокуратури міста, підтвердила, що вказані землі є територією Києва.

З урахуванням цих фактів прокуратура міста внесла подання до Київради з проханням терміново вжити заходів до фінансування програми розроблення та видачі державних актів на право постійного користування землями КП "Святошинське ЛПГ" з метою недопущення подальшого незаконного вилучення земель лісового фонду Києва.

На підставі листа прокуратури Г.Герега звернулась до відповідних структурних підрозділів Київради та КМДА з дорученням у найближчий час винести на розгляд сесії Київради питання щодо прискорення фінансування Програми використання та охорони земель м. Києва на 2011-2015 роки, у тому числі шляхом внесення змін до рішення Київради «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у м. Києві у 2012 році», що дозволить закріпити землі за КП «Святошинське ЛПГ».