Київ, 6 квітня. УНІАН. У столиці відзначили 77-у річницю створення Дарницького району.

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, урочистості відбулися у приміщенні Палацу культури "Дарниця".

В рамках проведення міського Фестивалю мистецтв "Твої таланти, Києве!" та з нагоди 77-ї річниці створення Дарницького району відбувся звітний концерт "Мистецькі барви Дарниці", а в колонній залі Палацу культури працювала експозиція образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва вихованців районних закладів культури та освіти, народних майстрів Дарницького району, звучали музичні твори у виконанні ансамблю скрипалів Дитячої школи мистецтв № 21.

Зі словами привітання до всіх присутніх на святі звернулися голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, а також голова Дарницької РДА Сергій Вітковський, які вручили Подяки з нагоди 77-ї річниці створення Дарницького району міста Києва та іменні годинники.

З нагоди 77-ї річниці створення Дарницького району на алеї на проспекті Григоренка були висаджені дерева.