«Київавтодор» поінформував про місця планових ремонтів автошляхів

Київ. 6 квітня. УНІАН. У комунальній корпорації «Київавтодор» поінформували, що у найближчі вихідні продовжиться ремонт столичних доріг.

Як інформує офційний сайт столичної влади, при виконанні робіт рух автотранспорту обмежуватися не буде. Для попередження водіїв у місцях проведення ремонту виставлятиметься причеп безпеки з сигнальним обладнанням.

Отже, 7 квітня ремонтні роботи виконуватимуть на вулицях Китаївська, Армянська, Дніпродзержинська, Вишняківська, Бальзака, Внутрішня, Братиславська, Березняківська, Міська, Кіквідзе, Шовковична, Підвисоцького, Білокур, Гамарника, Межигірська, Нижньо-Юрківська, Заводська, Новокостянтинівська, Льва Толстого, Лукянівська, Олегівська, Леонтовича, Франка, на Парковій дорозі та проспекті Перемоги.

8 квітня дорожня техніка працюватиме на вулицях Ямська, Володимиро-Либідська, Чернігівська, Колекторна, Березняківська, Бережанська, Гамарника, Іванова, Льва Толстого, Леонтовича, Франка, Стрітенська, Дружби Народів, Ярославів Вал, на проспекті Перемоги та Набережному шосе.

9 квітня ямковість ліквідовуватимуть на вулицях Китаївська, Ягідна, Чернігівська, Колекторна, Леніна, Березняківська, Бережанська, Кондратюка, Панаса Мирного, Лейпзигська, Неманська, Волоська, Петропавлівська, Світлицького, Убуревича, Островського, Стадіонна, Пироговського, Стрітенська, Ярославів Вал та Олександрівська.

Разом з тим, на проспекті Бажана, у зв’язку з реконструкцією, передбачене часткове обмеження руху автотранспорту. При закритті частини проспекту в напрямку Південного мосту буде виділено дві зустрічні смуги для проїзду в цьому напрямку, і навпаки. Повністю перекриватись рух автотранспорту на проспекті Бажана не буде.