На Печерську відкриють меморіальну дошку на честь Стравінського

Київ. 6 квітня. УНІАН. У Києві, на фасаді будинку по вул. Лютеранській, 28/17, буде встановлена меморіальна дошка на честь відомого композитора і музиканта Ігоря Стравінського.

Відповідне звернення ГО «Фестиваль «Сходи до неба» підтримала комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА, повідомив УНІАН член комісії Олександр Бригинець.

«У Києві повинні бути увічнені всі митці, які працювали, народилися або жили в столиці України. Для того, щоб кияни і гості столиці, гуляючи містом, розуміли, що це місто з багатою історією та культурою, яке надихало на творчість багатьох культурних діячів. Може тоді, усвідомлюючи діяльність та досягнення відомих людей столиці, кияни активніше боротимуться за культуру свого міста», - висловив сподівання О. Бригинець.

*** Ігор Федорович Стравінський (1882-1971) - російський композитор та диригент українського походження. Син співака Федора Гнатовича Стравінського. Батько композитора, Федір Стравінський родом з Чернігівської губернії, навчався в Ніжинському ліцеї, дебютував у Києві 1873 року, а з 1876 співав у Маріїнському театрі.

Значну частину своїх творів І.Стравінський писав на українській землі, а їхні джерела знаходив в українському фольклорі. Райським куточком для своєї творчості І.Стравінський називав містечко Устилуг поблизу Володимира-Волинського. Він приїжджав сюди до родини. Тут зустрів своє кохання, жінку, з якою поєднав свою долю, - Катерину Носенко.

Творчість І.Стравінського вирізняється образно-стилістичною різноманітністю, найкращими творами якого є балети «Жар-птиця», «Петрушка», «Весна священна», хореографічні сцени «Весілля».