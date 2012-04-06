В центрі Києва встановили 10-тиметрову квітку лотоса

Київ. 6 квітня. УНІАН. На Майдані Незалежності, поряд з стелою Незалежності, встановили 10-тиметрову золоту квітку лотоса – скульптуру корейського художника і дизайнера Чой Джонг Хва, зроблену ним в рамках свого масштабного проекту Time After Time.

Цей проект готувався майстром спеціально для Першої Київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012, повідомляє сайт Art Ukraine.

Скульптури Ч. Дж.Хва вже неодноразово прикрашали міста під час видатних подій в галузі культури, громадського життя і спорту. У 2005 році лотоси-гіганти справили незабутнє враження на відвідувачів Венеціанської бієнале. Жовтий лотос був виставлений на олімпійському стадіоні в Пекіні під час Олімпіади 2008 року. Влітку 2010 року художник представив чотириметрові лотоси в Сіднеї, а кількома місяцями раніше - в Токіо. У 2011 році два лотоса Чоя Джон Хва - чорний і білий з`явилися в історичному центрі Парижа.

Установка "Золотого Лотоса" на Майдані Незалежності має на меті продемонструвати жителям української столиці виразний приклад того, як можуть співіснувати мистецтво і міський простір, як мистецтво перетворюється в один із знаків міста, а також доведе, що мистецтво є доступним для кожного.

Як повідомояв УНІАН, на Майдані Лотос експонуватиметься протягом десяти днів.

Виставка сучасного мистецтва "Арсенале" стартує у столичному Мистецькому Арсеналі за два місяці.

За словами генерального директора музейного комплексу "Мистецький Арсенал" Наталії Заболотної, на «Арсенале» покажуть відомі світові шедеври, які ніколи не виставлялися в Україні. Запрошення на виставку вже отримали 100 художників, які привезуть три сотні робіт. Серед них - твори Ай Вей Вея, Луїз Буржуа та Білла Віоли. З українських митців будуть представлені Борис Михайлов, Ілля Кабаков та Олег Кулик.