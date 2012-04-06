Київ готовий оновлювати поїзди метро за кошти Кіотського протоколу

Київ. 6 квітня. УНІАН. Київ очікує на рішення уряду, щоб розпочати реалізацію проекту з оновлення рухомого складу метрополітену за рахунок коштів, які отримує Україна за Кіотським протоколом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов після робочої наради з питання безпечної експлуатації столичного метрополітену.

“Сьогодні в нас майже на виході питання великого проекту з оновлення рухомого складу метрополітену. Він пов’язаний із залученням майже 1 млрд грн на оновлення більше 100 вагонів метро по програмі Кіотського протоколу. Ми очікуємо рішення уряду. Технічна сторона вже повністю готова, узгоджена з японською стороною. І в цьому році ми розпочнемо реалізацію цього проекту на практиці”, - сказав О.Попов.

Він вкотре запевнив журналістів, що влада не планує підвищувати ціни на проїзд у метро чи інших видах громадського транспорту. “Ми розуміємо, що ситуація в соціальному плані така, що місту треба взяти на себе дотацію і метрополітену, і «Київпастрансу» для того, щоб ми не збільшували ціну на проїзд. Таким шляхом ми рухаємося”, - підкреслив О.Попов.

За його даними, в цілому за рік дотація транспортним підприємствам столиці становить більш як 300 млн грн. “Це тільки додаткових місцевих ресурсів. А ще є відповідні доходи від державного бюджету”, - зазначив голова КМДА.

О.Попов також повідомив, що у даний час проводиться робота із впорядкування торгівлі в метро. “Ми розпочали реалізацію наших активних заходів щодо звільнення проходів до метро та в інших місцях громадського перебування і загалом прибирання МАФів з території міста. Щонеділі ми будемо демонтувати десь 150 таких об’єктів. За місяць-півтора, я думаю, ми впораємося і наведемо в цьому порядок, і в переходах метро також”, - зазначив він.

За даними прес-служби КМДА, у 2012 році у столиці планується розпочати реалізацію масштабної програми модернізації вагонного складу метрополітену. На ці цілі передбачається витратити майже 1 млрд грн, отриманих Україною як грантову допомогу за Кіотським протоколом. Допомогу в постачанні обладнання та консультуванні українських фахівців надаватимуть найбільші японські корпорації.