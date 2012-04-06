У Святошині буде створено п’ять нових органів самоорганізації населення

Київ, 6 квітня. УНІАН. У Святошинському районі столиці буде створено п’ять нових органів самоорганізації населення (ОСН) - Комітет мікрорайону "Злагода-1", Квартальний комітет "Прип’ятчани", Будинковий комітет "Вулиця Михайла Котельникова, 32/11", Будинковий комітет "Картвелішвілі, 3Б" та Вуличний комітет "Туполєва".

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської РДА.

"Це дуже хороша ініціатива – разом з Головним управлінням внутрішньої політики проводити міський конкурс підтримки проектів органів самоорганізації населення. Мова йде про те, щоб на наступні роки залучити для цього проекту кращі ідеї. Це стосується широкого спектра життєдіяльності в місті, починаючи від благоустрою і закінчуючи культурними програмами", - сказав голова постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики Олег Качкан.

Довідка УНІАН. Зараз у столиці зареєстровано 96 органів самоорганізації населення, 87 з яких мають статус юридичної особи. На найближчих сесіях Київрада розгляне висновки комісії та надасть дозвіл на створення органів самоорганізації населення.

Комісія Київради з питань місцевого самоврядування затвердила програму розвитку ОСН на 2012-2016 роки. Один з важливих аспектів програми – проведення конкурсів серед органів самоорганізації населення. Міська влада планує підтримувати цікаві проекти ОСН та фінансово сприяти в їх втіленні в реальність.