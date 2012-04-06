У Гідропарку пройде фестиваль на підтримку здорового способу життя

Київ. 6 квітня. УНІАН. З 26 травня до 31 серпня у столиці, на території пляжу «Венеція» у Гідропарку, триватиме спортивний фестиваль «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з метою належної підготовки та проведення фестивалю, у КМДА відбулося засідання організаційного комітету заходу. Під час засідання члени оргкомітету обговорили ряд актуальних питань, зокрема, підготовку до літнього сезону пляжів та зон відпочинку на Тухановому, Долобецькому островах та інших рекреаційних зонах Києва.

Також за рішенням оргкомітету вже з 10 до 25 квітня на пляжі «Венеція» відбуватимуться роботи з підготовки до фестивалю.

Цього року, як обіцяють організатори, на Долобецькому острові з’явиться один стадіон для міні-футболу, 2 стадіони для пляжного футболу, 6 майданчиків для інших пляжних видів спорту, облаштований баскетбольний майданчик. Також разом з КП «Плесо» упорядкують центральний міський пляж «Венеція».

Організаторами фестивалю, за сприяння КМДА, виступили Фонд «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем», Головне управління сім’ї, молоді та спорту КМДА.