На заходи безпеки підземка додатково отримає 15-20 млн грн

Київ. 6 квітня. УНІАН. З бюджету Києва протягом місяця буде додатково виділено 15-20 млн грн на заходи із забезпечення безпеки у метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов повідомив після робочої наради щодо безпечної експлуатації столичного метрополітену. Нарада проводилась з керівництвом КП “Київський метрополітен” на станції “Осокорки”, на якій нещодавно сталася пожежа.

“За останній час у нас було декілька зупинок ескалаторів, на цій станції відбулася пожежа... Ті заходи, які були вжиті, говорять про те, що проведено аналіз відповідних проблемних питань, замінено технологічне обладнання, яке було причиною пожежі на цій станції і, як з’ясувалось, воно також експлуатувалось ще на двох станціях – «Дружби народів» та «Поштова площа». Ці роботи зараз в стадії завершення - замінюються світильники, кабелі. І ми можемо сказати, що такого прикрого випадку більше не буде”, - зазначив О.Попов.

За його словами, місто виділить додаткові кошти, щоб допомогти підприємству з ремонтом та заміною устаткування й рухомого складу. “Я пообіцяв керівництву метрополітену, що ми знайдемо протягом місяця додатково 15-20 мільйонів для того, щоб профінансувати планові заходи із забезпеченням безпеки експлуатації метрополітену”, - повідомив голова КМДА.

“З іншого боку, хотів би доповісти, що я попередив керівника метрополітену і, перш за все, головного інженера про персональну відповідальність щодо стабільної нормальної експлуатації Київського метрополітену. Вони мають певний професійний досвід. Я думаю, що вони з цим завданням впораються”, - додав О.Попов.

Також він повідомив, що у другій декаді травня відбудеться нарада з підбиття підсумків підготовки метрополітену до Євро-2012, на якій обговорюватиметься питання безпеки.

“До кінця року ми будемо очікувати покращення статистичної ситуації щодо зменшення аварійних ситуацій завдяки тим заходам, які ми запланували і додатково профінансуємо. Таким чином я хотів запевнити, що керівництво міста і підприємства зробить все, щоб в нас таких прикрих випадків, які були, більше не було”, - наголосив О.Попов.

За даними КП «Київський метрополітен», щоденно послугами підземки користуються близько 1 млн. 800 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога в листі, адресованому Кабінету міністрів, висловив занепокоєння станом забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об`єктах Київського метрополітену і готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

29 березня заступник начальника метрополітену, головний ревізор з безпеки руху Валерій Мелещенко заявив про недостатність обсягів фінансування для забезпечення належної безпеки в столичному метро.