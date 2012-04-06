У Деснянському районі готуються до 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Київ, 6 квітня. УНІАН. Влада Деснянського району столиці розпочала підготовку до проведення районних заходів, присвячених 26-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, на відповідній нараді обговорювалися питання соціального захисту чорнобильців.

"Всі ми розуміємо глибину цієї проблеми, і з року в рік докладаємо всіх можливих зусиль до мінімізації негативного впливу аварії на життя сотень тисяч українців. На це спрямовані спеціальні "чорнобильські" програми, що фінансуються з державного та міського бюджетів. Керівництвом міста та райдержадміністрації обрана стратегія максимального залучення громадських об’єднань до вирішення цих питань з урахуванням пропозицій громадськості. Ми високо цінуємо підтримку та допомогу громадських об’єднань району". - сказав перший заступник голови Деснянської райдержадміністрації Вадим Костюченко.

Учасники наради також обговорили питання завершення будівництва ІІ черги Меморіального комплексу "Героям Чорнобиля" та виконання у поточному році усіх монтажно-будівельних робіт на цьому об’єкті.

Крім того, учасники наради заслухали пропозиції громадськості для подальшого їх врахування при підготовці до проведення районних заходів, які відбудуться 25-26 квітня. Узагальнена інформація про стан підготовки та проведення районних заходів з нагоди відзначення 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи буде винесена 10 квітня на розширене засідання Колегії Деснянської райдержадміністрації.